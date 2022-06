Alla nuova Nato serve tempo Più che di armi | è questione di cultura

(Di giovedì 30 giugno 2022) Lache nel 2019 era stata considerata da Emmanuel Macron in stato di “morte cerebrale”, e che secondo Donald Trump era da ripensare, oggi si rivela ancora una volta fondamentale per la protezione delle nazioni libere. E con il via libera della Turchia all’adesione di Svezia e Finlandia appare rinvigorita come avesse già conseguito una vittoria dell’occidente nello scacchiere baltico. Da quelle parti, infatti, la sola Finlandia condivide con la Russia un confine ampio 1.340 chilometri, ma che tuttavia è caratterizzato da strade poco praticabili dai mezzi pesanti e da molti laghi. Se poi si guardastoria, è da quel confine che i russi cercarono di invadere la nazione, ed è proprio da quelle parti che sperimentarono i limiti dei mezzi pesanti in un ambiente sfavorevole al loro passaggio. Ma ciò è stato evidentemente abbastanza per suscitare nei ...

Pubblicità

PietroMazzara : Arrivata in mattinata a Paolo #Maldini e Ricky #Massara la nuova proposta contrattuale dopo un lungo scambio di boz… - GiovaAlbanese : Oggi nuova puntata tra #Dragusin e il #Genoa per sbloccare #Cambiaso alla #Juventus. Il primo deve ancora trovare l… - davidemaggio : Ecco i #PalinsestiMediaset 2022/2023 Poche novità: su Canale 5 celebrazione di Mai Dire Gol, #TalentissimoMe con C… - aresbi3 : 'Ma più di tutto, c'è una nuova introduzione al testo, (un vero e proprio nuovo capitolo), che parla della irriform… - univtrends : 'I ricercatori che partecipano ai progetti hanno assegni di ca. € 24 mila annui, ma con la nuova riforma si arriver… -

RaiNews

... La ragazza del futuro PadreMadre Il comico (Sai che risate) Lastella di Broadway Chimica ... non dimenticherò mai questa notte", ha aggiunto VaiFotogallery... ha affermato il dottor Arun Gupta, consulente anestesista presso il CUH che èguida del ... I vantaggi del virtuale Oltre a ridurre i rischi , latecnologia potrebbe anche fornire una ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 127 - Olena Zelenska: io e il presidente non abbiamo mai pensato di lasciare l'Ucraina - Olena Zelenska: io e il presidente non abbiamo mai pensato di lasciare l'Ucraina Tesla. Un nome pressoché sconosciuto 15 anni fa, quando l’ambizioso progetto di Elon Musk muoveva i primi passi, che oggi occupa i piani alti dell’offerta automobilistica e con ...Il colosso sudcoreano Samsung ha da poco annunciato in veste ufficiale anche in Italia il nuovo rugged phone Samsung Galaxy XCover6 Pro.