Alessia Marcuzzi mozzafiato | il suo bustino da infarto lascia senza parole | Guarda

È tornata Alessia Marcuzzi. La conduttrice e showgirl è stata una delle grandi protagoniste della presentazione dei palinsesti Rai. A novembre infatti debutterà su Rai 2 con il programma Boomerissima, un contenitore fresco che di fatto promette molto bene. Chi era presente alla serata non ha potuto non notare il look total white della Marcuzzi che ha indossato un pantalone basic che ha valorizzato in modo chiaro il suo copro slanciato. Il tutto accompagnato da un blazer lungo che ha messo in risalto la scollatura sottolineata da un bustino. Il suo look è stato completato da un paio di sandali con il piede scoperto, un azzardo dato che questo tipo di abbigliamento, di solito, viene accompagnato da una scarpa chiusa. Ma il vero pezzo forte è il bustino di pizzo, con evidenti rinforzi ...

