Alberto Matano parla del marito: l'incontro e chi ha fatto il primo passo (Di giovedì 30 giugno 2022) Alberto Matano si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni sulla sua storia d'amore con il neo marito Riccardo Lo scorso 11 giugno Alberto Matano è convolato a nozze con il marito Riccardo Mannino, i due stanno insieme da ben quindici anni e sono più innamorati e complici che mai. Delle loro nozze si è parlato a lungo, in moltissimi gli hanno manifestato un incredibile affetto che li ha non poco stupiti. Alberto Matano (Screenshot da Instagram)Il noto conduttore ha parlato della sua storia d'amore con il marito su R101, ospite di Maurizio Costanzo nel programma radiofonico Facciamo Finta Che. Ci ha tenuto innanzitutto a ringraziare il suo pubblico e tutti coloro che per ...

