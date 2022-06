Al via 'Notti Rare', iniziativa su emoglobinuria parossistica notturna (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu (Adnkronos Salute) - Colpisce tra 0,5 e 2 persone ogni milione di abitanti con sintomi non sempre evidenti e comunque non facilmente riconoscibili. È l'emoglobinuria parossistica notturna (Epn), patologia ultra-rara del sangue caratterizzata da anemia, aumentato rischio di trombosi e sintomi debilitanti, che si verifica quando le cellule del midollo osseo, responsabili della produzione di globuli rossi, fondamentali nell'aiutare a trasportare l'ossigeno nel corpo, mutano e producono cellule del sangue difettose. I globuli rossi difettosi diventano oggetto dell'attacco del sistema del complemento (un componente del nostro sistema immunitario), che li distrugge. Questo processo di distruzione dei globuli rossi è noto come emolisi. Per far luce su questa malattia cronica rara, caratterizzata da manifestazioni episodiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu (Adnkronos Salute) - Colpisce tra 0,5 e 2 persone ogni milione di abitanti con sintomi non sempre evidenti e comunque non facilmente riconoscibili. È l'(Epn), patologia ultra-rara del sangue caratterizzata da anemia, aumentato rischio di trombosi e sintomi debilitanti, che si verifica quando le cellule del midollo osseo, responsabili della produzione di globuli rossi, fondamentali nell'aiutare a trasportare l'ossigeno nel corpo, mutano e producono cellule del sangue difettose. I globuli rossi difettosi diventano oggetto dell'attacco del sistema del complemento (un componente del nostro sistema immunitario), che li distrugge. Questo processo di distruzione dei globuli rossi è noto come emolisi. Per far luce su questa malattia cronica rara, caratterizzata da manifestazioni episodiche ...

