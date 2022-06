Al via i lavori di manutenzione lungo la linea FL6 Roma – Cassino/Caserta (Di giovedì 30 giugno 2022) In questa prima fase Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà il consolidamento strutturale di due gallerie nella tratta Ciampino – Colleferro. In seguito si passerà all’adeguamento dei binari per consentire la circolazione di treni merci per semirimorchi. Nel cantiere, operativo h24 sulle due gallerie, saranno a lavoro 30 tra operai e tecnici di RFI e di due Imprese Appaltatrici. L’importo complessivo dei lavori previsti in questa fase è di 3,6 milioni di euro. Per consentire l’operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria sarà sospesa sabato 2 luglio e domenica 3, e sabato 17 e domenica 18 settembre. I treni regionali Roma-Venafro/Rocca Ravindola/Isernia saranno cancellati e sostituiti con bus da Campobasso a Roma. Previsto un servizio sostitutivo con bus tra Campobasso e Roma e viceversa con una sola ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 30 giugno 2022) In questa prima fase Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) realizzerà il consolidamento strutturale di due gallerie nella tratta Ciampino – Colleferro. In seguito si passerà all’adeguamento dei binari per consentire la circolazione di treni merci per semirimorchi. Nel cantiere, operativo h24 sulle due gallerie, saranno a lavoro 30 tra operai e tecnici di RFI e di due Imprese Appaltatrici. L’importo complessivo deiprevisti in questa fase è di 3,6 milioni di euro. Per consentire l’operatività dei cantieri la circolazione ferroviaria sarà sospesa sabato 2 luglio e domenica 3, e sabato 17 e domenica 18 settembre. I treni regionali-Venafro/Rocca Ravindola/Isernia saranno cancellati e sostituiti con bus da Campobasso a. Previsto un servizio sostitutivo con bus tra Campobasso ee viceversa con una sola ...

Pubblicità

indelicatofrank : RT @FilcaCisl: Al via a #Siderno la 2 giorni dedicata a #Communitas, il progetto della Filca sul #welfare, con il SG Enzo Pelle. Apertura d… - FulvioPirchio : RT @FilcaCisl: Al via a #Siderno la 2 giorni dedicata a #Communitas, il progetto della Filca sul #welfare, con il SG Enzo Pelle. Apertura d… - marozzigabr : RT @FilcaCisl: Al via a #Siderno la 2 giorni dedicata a #Communitas, il progetto della Filca sul #welfare, con il SG Enzo Pelle. Apertura d… - GenteVeneta : Mestre, da lunedì 4 via ai lavori: si sposta l’alveo dell’Osellino - CislNazionale : RT @FilcaCisl: Al via a #Siderno la 2 giorni dedicata a #Communitas, il progetto della Filca sul #welfare, con il SG Enzo Pelle. Apertura d… -