Al via i lavori alla metro A: chiuderà alle 21. Ecco in quali giorni (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma – Inizieranno lunedì 4 luglio i lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria della linea A della metropolitana. Durante i lavori, la cui durata è prevista in 18 mesi, sarà integralmente ristrutturata l'infrastruttura nella tratta storica Ottaviano-Anagnina con la sostituzione di binari, scambi e massicciata. I lavori partiranno alle ore 21 e saranno sospesi il venerdì e il sabato per ridurre i disagi, impattare il meno possibile su giorni e fasce di punta ed evitare l'interruzione completa. Per garantire tutte queste accortezze, il calendario dei lavori si articola su 18 mesi di attività di cantiere. Quando, dalla domenica al giovedì, il servizio sarà interrotto, alle ore 21 partiranno le ultime corse metro ...

