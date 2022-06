Al Pronto soccorso del Cardarelli guardie giurate disarmate. La denuncia del sindacalista Alviti (Di giovedì 30 giugno 2022) “Da una denuncia del Sngg Italia (il sindacato delle guadie giurate) apprendiamo che all’ Ospedale Aorn Cardarelli di Napoli prestino servizio, anche al Pronto soccorso, guardie giurate non munite di titoli o porto d’ arma. La cosa è molto grave poiché oltre ad un illecito penale è in gioco la tutela delle persone in divisa e quelle in camice bianco. L’ illecito nasce dal fatto che il committente paga per avere guardie giurate armate e non viceversa. Le Gpg senza i dovuti titoli non possono prestare servizio”. A renderlo noto è il presidente dell’Angpg, Giuseppe Alviti. “Pertanto – continua la nota – l’ Associazione nazionale guardie particolari giurate ha inoltrato richiesta di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) “Da unadel Sngg Italia (il sindacato delle guadie) apprendiamo che all’ Ospedale Aorndi Napoli prestino servizio, anche alnon munite di titoli o porto d’ arma. La cosa è molto grave poiché oltre ad un illecito penale è in gioco la tutela delle persone in divisa e quelle in camice bianco. L’ illecito nasce dal fatto che il committente paga per averearmate e non viceversa. Le Gpg senza i dovuti titoli non possono prestare servizio”. A renderlo noto è il presidente dell’Angpg, Giuseppe. “Pertanto – continua la nota – l’ Associazione nazionaleparticolariha inoltrato richiesta di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : “Si dice che sia tutto finito ma non lo è, è finita solo la fase acuta e le mascherine sono ancora importanti, la… - RobertoBurioni : @GbrlFerraresi Siete tutti baldanzosi fino a quando non arrivate in pronto soccorso. Poi diventate umilissimi e dev… - reportrai3 : È stata disposta la temporanea chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli per saturazione dell… - BrindusaB1 : RT @MariaAdeleNari: @dadagioia @VAlivernini @Papryka5 @BrindusaB1 @gigliointi @GuernseyJuliet @Hakflak @lagatta4739 @battiata62 @BaroneZaza… - mimmop61 : Nei pronto soccorso i contagi raddoppiano e i pazienti positivi non vengono isolati: 'Le conseguenze saranno catast… -