Al Bano racconta la sua malattia: il cantante a cuore aperto (Di giovedì 30 giugno 2022) Qualche tempo fa il cantante pugliese ha confessato di aver sofferto di un particolare tipo di malattia. Con conseguenze per nulla leggere. Proviamo a capirne di più. AlBano Carrisi è uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico. I suoi numerosi successi hanno costituito la colonna sonora di molte persone. L’uomo è ricordato soprattutto per il sodalizio artistico con la moglie Romina, con cui è stato co-protagonista anche nei musicarelli e negli sceneggiati anni ’70. I due si sono separati dopo la scomparsa a New Orleans della figlia Ylenia. Era il 1993. In realtà, stando a sentire Al Bano, la fine del loro matrimonio sarebbe stata già nell’aria a motivo della volontà di Romina. Tuttavia, durante un’intervista, al riguardo il cantautore si è detto ignaro sulla reale causa dell’addio. In seguito Al ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 giugno 2022) Qualche tempo fa ilpugliese ha confessato di aver sofferto di un particolare tipo di. Con conseguenze per nulla leggere. Proviamo a capirne di più. AlCarrisi è uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico. I suoi numerosi successi hanno costituito la colonna sonora di molte persone. L’uomo è ricordato soprattutto per il sodalizio artistico con la moglie Romina, con cui è stato co-protagonista anche nei musicarelli e negli sceneggiati anni ’70. I due si sono separati dopo la scomparsa a New Orleans della figlia Ylenia. Era il 1993. In realtà, stando a sentire Al, la fine del loro matrimonio sarebbe stata già nell’aria a motivo della volontà di Romina. Tuttavia, durante un’intervista, al riguardo il cantautore si è detto ignaro sulla reale causa dell’addio. In seguito Al ...

Pubblicità

StigmabaseF : Jasmine Carrisi: 'Fidanzati? Ad Al Bano sono piaciuti'/ 'Il mio ex gay oggi è il...' - - redazionerumors : Il cantautore racconta il suo difficile rapporto con i libri e confessa di non aver mai ottenuto il diploma - redazionerumors : Il cantautore racconta il suo difficile rapporto con i libri e confessa di non aver mai ottenuto il diploma -