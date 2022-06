Aida Yespica, decollete esplosivo: le coppe le sorreggono appena, sono troppo grosse (Di giovedì 30 giugno 2022) Aida Yespica è una delle donne in assoluto più incantevoli del mondo dello spettacolo, per questo motivo ha messo in mostra la sua bellezza. Il mondo di Instagram ha stravolto completamente il modo di fare spettacolo e intrattenimento, tanto è vero che sono nate negli ultimi anni una serie incredibili di influencer che sono state in grado sempre di più di mettere in mostra tutta la propria bellezza davvero unica e incantevole come è stato nel caso di Aida Yespica, un vero e proprio trionfo di meraviglia assoluta e sensazionale. InstagramCi sono state davvero tantissime attrici che hanno potuto ampliare sempre di più il proprio nome in giro per l’Italia in questi anni, con alcune che sono state in grado di diventare a tutti gli effetti parte integrante ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 giugno 2022)è una delle donne in assoluto più incantevoli del mondo dello spettacolo, per questo motivo ha messo in mostra la sua bellezza. Il mondo di Instagram ha stravolto completamente il modo di fare spettacolo e intrattenimento, tanto è vero chenate negli ultimi anni una serie incredibili di influencer chestate in grado sempre di più di mettere in mostra tutta la propria bellezza davvero unica e incantevole come è stato nel caso di, un vero e proprio trionfo di meraviglia assoluta e sensazionale. InstagramCistate davvero tantissime attrici che hanno potuto ampliare sempre di più il proprio nome in giro per l’Italia in questi anni, con alcune chestate in grado di diventare a tutti gli effetti parte integrante ...

MILANO " Debutta Bugatti, con uscita contemporanea su tutte le principali piattaforme digitali e distribuito da Ada Music Italy il primo singolo cantato da Aida Yespica, la nota ex modella, show girl di origine venezuelana. Bugatti, primo singolo di Aida Yespica, irrompe nel panorama musicale italiano e si candida di diritto tra i tormentoni dell'estate ... Debutta Bugatti, il primo singolo di Aida Yespica Debutta oggi Bugatti, il primo singolo cantato dalla showgirl venezuelana Aida Yespica. Il brano prodotto in Miami style da Max Calo e scritto da Fridah è una melodia Reggaeton con testo in spagnolo che strizza l'occhio alla musica Pop.