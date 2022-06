Pubblicità

infoitsport : Pinamonti all’Atalanta, l’affare può sbloccarsi: c’è l’incontro con l’Inter - SI - internewsit : Pinamonti all'Atalanta, l'affare può sbloccarsi: c'è l'incontro con l'Inter - SI - - vivoperlinter : Pinamonti Atalanta, c’è distanza tra i club: possibile affare in stile Gosens - news24_inter : ??Le parole di #Galliani su #Pinamonti dell'#Inter?? - kekkob4 : Da oggi ogni data e utile questa settimana potrà essere definita “settimana delle cessioni” incontro con gli agenti… -

Calciomercato.com

L'Atalanta sta stringendo per avere, mentre GOLLINI è in pole per la porta della ... ex Roma finito all'Hellas nell'ambito dell'Kumbulla: l'offerta di 8 milioni sembra aver ......da Calciomercato.it ci sono stati ancora contatti tra Marotta e gli intermediari per l'... In uscita, per monetizzare ulteriormente, l'Inter valuta il destino di, Pirola e ... Affare Pinamonti, incontro tra Inter e Atalanta: il punto Stando a quanto riportato da 'Calciomercato.it', è arrivato il 'si' da parte di Stefano Sensi in merito al suo passaggio a titolo temporaneo al Monza ...La società nerazzurra cerca di chiudere ma l’affare si ingarbuglia, con Lovato più interessato a Bologna e Verona. Possibile la via Pinamonti ...