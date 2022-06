Adriano Giannola confermato presidente della Svimez. Nel nuovo Cda tre donne (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Consiglio di amministrazione della Svimez, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, svoltasi oggi, 30 giugno a Roma, ha confermato Adriano Giannola nel ruolo di presidente e deliberato l’ingresso nel Cda di nuovi consiglieri tra i quali tre donne su quattro, che vanno così a rafforzare la presenza femminile nei vertici dell’Associazione. Si tratta di Flavia Martinelli, Ordinario di Politiche e Strategie per la Coesione Territoriale, pres-so il Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Laura Polverari, Associata in Scienze Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) dell’Università degli Studi di Padova, dove è anche fondatrice e co-direttrice ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Consiglio di amministrazione, l’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, svoltasi oggi, 30 giugno a Roma, hanel ruolo die deliberato l’ingresso nel Cda di nuovi consiglieri tra i quali tresu quattro, che vanno così a rafforzare la presenza femminile nei vertici dell’Associazione. Si tratta di Flavia Martinelli, Ordinario di Politiche e Strategie per la Coesione Territoriale, pres-so il Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Laura Polverari, Associata in Scienze Politiche presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) dell’Università degli Studi di Padova, dove è anche fondatrice e co-direttrice ...

svimez : ?????Il CDA della #SVIMEZ ha confermato Adriano Giannola nel ruolo di presidente e l'ingresso nel Cda di nuovi consig… - Italpress : Svimez, Adriano Giannola confermato presidente - amelepore : RT @MeritaSocial: #SudeNord In diretta da Maratea il panel “Mezzogiorno, Europa e Mediterraneo: tra temperie e integrazione” con Mariotti,… - MontaninoUSA : RT @MeritaSocial: #SudeNord In diretta da Maratea il panel “Mezzogiorno, Europa e Mediterraneo: tra temperie e integrazione” con Mariotti,… - crociangelini : RT @MeritaSocial: #SudeNord In diretta da Maratea il panel “Mezzogiorno, Europa e Mediterraneo: tra temperie e integrazione” con Mariotti,… -