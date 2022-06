“Addio, eri unica”. Lutto nella televisione, l’attrice amata da tutti trovata morta a 28 anni (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva conquistato il cuore dei telespettatori, a livello internazionale, soprattutto grazie al talento dimostrato nelle produzioni del piccolo schermo. Tra tutte la più apprezzata era senza dubbio Small Teen Bigger World, incentrata sulla propria visione della vita. Jasmine Burkitt ne è stata la stella indiscussa, purtroppo si è spenta giovanissima. E pensare che aveva solamente 28 anni sta rendendo ancora più pesante agli affezionati spettatori realizzare quello che è accaduto nelle ultime ore. l’attrice tanto stimata, ammirata soprattutto per il coraggio con cui affrontava un quotidiano affatto facile, come raccontava Small Teen Bigger World, Jasmine Burkitt, mancherà tanto al pubblico. È morta Jasmine Burkitt Uno scenario davvero drammatico quello di fronte al quale si è dovuta trovare la sua famiglia. Sono stati ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 30 giugno 2022) Aveva conquistato il cuore dei telespettatori, a livello internazionale, soprattutto grazie al talento dimostrato nelle produzioni del piccolo schermo. Tra tutte la più apprezzata era senza dubbio Small Teen Bigger World, incentrata sulla propria visione della vita. Jasmine Burkitt ne è stata la stella indiscussa, purtroppo si è spenta giovanissima. E pensare che aveva solamente 28sta rendendo ancora più pesante agli affezionati spettatori realizzare quello che è accaduto nelle ultime ore.tanto stimata, ammirata soprattutto per il coraggio con cui affrontava un quotidiano affatto facile, come raccontava Small Teen Bigger World, Jasmine Burkitt, mancherà tanto al pubblico. ÈJasmine Burkitt Uno scenario davvero drammatico quello di fronte al quale si è dovuta trovare la sua famiglia. Sono stati ...

