Ad Ostia la VI edizione del Trofeo Sis Roma: oltre mille atleti in vasca. Luca Dotto special guest (Di giovedì 30 giugno 2022) Ostia – Ad Ostia tutto il meglio del nuoto regionale e nazionale al VI Trofeo “SIS Roma”, in programma dal 1 al 3 luglio presso il Centro Olimpico della Fin, in via delle Quinqueremi. Un appuntamento di assoluto rilievo nazionale, impreziosito dalla partecipazione del team svizzero del Lugano Nuoto e dalla presenza di Luca Dotto, vicecampione del mondo nel 2011 sulla distanza dei 50m s.l. ed attuale campione italiano in carica degli assoluti sulla stessa distanza, la cui prova è prevista già venerdì mattina 1 luglio. I numeri del Trofeo SIS in termini di partecipazione testimoniano il grande interesse per questa gara, in vista sopratutto dei prossimi appuntamenti federali in programma a luglio. Risultano iscritti, infatti, 1190 atleti, di cui, 611 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 giugno 2022)– Adtutto il meglio del nuoto regionale e nazionale al VI“SIS”, in programma dal 1 al 3 luglio presso il Centro Olimpico della Fin, in via delle Quinqueremi. Un appuntamento di assoluto rilievo nazionale, impreziosito dalla partecipazione del team svizzero del Lugano Nuoto e dalla presenza di, vicecampione del mondo nel 2011 sulla distanza dei 50m s.l. ed attuale campione italiano in carica degli assoluti sulla stessa distanza, la cui prova è prevista già venerdì mattina 1 luglio. I numeri delSIS in termini di partecipazione testimoniano il grande interesse per questa gara, in vista sopratutto dei prossimi appuntamenti federali in programma a luglio. Risultano iscritti, infatti, 1190, di cui, 611 ...

Nuotomania : DA - FashionluxuryI : Ad Ostia dal 1 al 3 luglio, la VI edizione del Trofeo SIS Roma, oltre mille atleti in vasca Alla grande kermesse sp… - Nuotomania : DA - Giacinto_Bruno : Ostia,cercano di andare in spiaggia attraverso un varco pubblico: aggrediti dal personale di uno st… - Invinctus1 : Togliere immediatamente la concessione a questi delinquenti che non rispettano le leggi e le persone. E la denuncia… -