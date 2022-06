Aborto, la Florida sospende la legge restrittiva: è il quarto Stato ad opporsi (Di giovedì 30 giugno 2022) Anche la Florida ha seguito Louisiana, Utah e Texas sulla sospensione dell'applicazione totale del divieto d'Aborto sancito dalla Corte Suprema. Dopo Louisiana, Utah e Texas, arriva un altro stop. La ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) Anche laha seguito Louisiana, Utah e Texas sulla sospensione dell'applicazione totale del divieto d'sancito dalla Corte Suprema. Dopo Louisiana, Utah e Texas, arriva un altro stop. La ...

