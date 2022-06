(Di giovedì 30 giugno 2022) Il Calcioiniziato., per il terzo anno di fila, ha ospitato l'evento inaugurale del Calcio, organizzato da Master Group Sport e ADiSe, in collaborazione con la ...

Pubblicità

glooit : A Rimini inaugurato ufficialmente il mercato estivo leggi su Gloo -

... il saluto del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: "Anche quest'anno dal cuore della riviera, da un luogo dal fascino ineguagliabile come il Grand Hotel di, riparte la ...... Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e): a partire da sabato 2 luglio , e fino al 28 agosto , ... A Morfassoil "giardino sensoriale", uno spazio "terapeutico" per la popolazione più ...(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il Calciomercato è ufficialmente iniziato. Rimini, per il terzo anno di fila, ha ospitato l'evento inaugurale del Calciomercato, organizzato da Master Group Sport e ADiSe ...BELLARIA IGEA MARINA. Cerimonia ufficiale di apertura del Distaccamento stagionale dei vigili del fuoco questa mattina a Bellaria Igea Marina. Appuntamento al ...