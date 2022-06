A Paupisi la Sagra del Cecatiello | Orsillo | “Uniamo le forze”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Mancano meno di due mesi alla 49esima edizione del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada –del’ in programma adal 26 al 29 agosto 2022 e la macchina organizzativa è ormai partita alla grande. Un evento tanto atteso, desiderato non solo dai paupisani, e cresciuto molto negli ultimi anni che riparte dopo due anni di stop per la pandemia. “La Pro Loco e il Comune disono solo i promotori di questa grande kermesse – afferma Dariopresidente della Pro Loco di– che si impegnano in sinergia per non far spegnere una tradizione lunga quasi 50 anni ed ogni paupisano deve sentirsi parte di questo grande progetto che porta grande visibilità al nostro paese. Nel corso della quattro ...