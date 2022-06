(Di giovedì 30 giugno 2022) Al'occupazione diminuisce. Il calo di 49 milarispetto ad aprile ( - 0,2%) riguarda entrambi i sessi, e in particolare per i dipendenti fissi ( - 96 mila) e le persone tra i 25 e i 49 ...

Agenzia ANSA

Gli occupati di2022 sono comunque superiori di 463 mila unità a quella di2021 (+2,1%). A2022, rispetto al mese precedente, diminuisce il numero di occupati e disoccupati e ...Gli occupati di2022 sono comunque superiori di 463 mila unità a quella del 2021 (+2,1%) Nel quinto mese dell'anno, diminuisce il numero di occupati e disoccupati e aumenta quello degli ... A maggio calano gli occupati, -49.000.Male il lavoro stabile - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Segnali di discesa sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno ...A maggio l'occupazione diminuisce. Il calo di 49 mila occupati rispetto ad aprile (-0,2%) riguarda entrambi i sessi, e in particolare per i dipendenti fissi (-96 mila) e le persone tra i 25 e i 49 ann ...