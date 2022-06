A 25 anni debutta come conduttore: è il primogenito del noto personaggio tv (Di giovedì 30 giugno 2022) come il suo famoso papà debutterà in tv con un fresco show musicale. Stiamo parlando di “Ready Music Play”, programma che andrà in onda a partire dal 16 dicembre sul canale DeAKids di Sky. È un debutto per lui, classe 1994. È la prima esperienza in tv per il giovane, che sarà accompagnato da quattro influencer, Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Giulia Savulescu e Virgitsch. Forse il nome ‘Jody’ non dirà nulla, ma il cognome ‘Cecchetto’ certamente sì. Poi avrete notato la somiglianza impressionante. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni e Maria De Filippi insieme, ora è ufficiale: notizia bomba , ecco chi è A condurre una vera e propria gara canora il primogenito di Claudio, noto produttore discografico che ha trasmesso al figlio la passione per la musica. conduttore di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 giugno 2022)il suo famoso papà debutterà in tv con un fresco show musicale. Stiamo parlando di “Ready Music Play”, programma che andrà in onda a partire dal 16 dicembre sul canale DeAKids di Sky. È un debutto per lui, classe 1994. È la prima esperienza in tv per il giovane, che sarà accompagnato da quattro influencer, Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Giulia Savulescu e Virgitsch. Forse il nome ‘Jody’ non dirà nulla, ma il cognome ‘Cecchetto’ certamente sì. Poi avrete notato la somiglianza impressionante. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Chiara Ferragni e Maria De Filippi insieme, ora è ufficiale: notizia bomba , ecco chi è A condurre una vera e propria gara canora ildi Claudio,produttore discografico che ha trasmesso al figlio la passione per la musica.di ...

