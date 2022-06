10eLotto | centrato un 9 Doppio Oro da 101 mila euro | ecco dove

Pubblicità

GDS_it : La Sicilia torna a sorridere con il SuperEnalotto: è stato centrato un '5' del valore di 32 mila euro a Palermo,… - zazoomblog : 10eLotto centrato un 9 Oro da 250mila euro ad Amantea: è la vincita più alta del 2022 - #10eLotto #centrato… -

Ilcala la doppietta in Campania dove un fortunato giocatore di Sessa Arunca, in provincia ... mentre un altro giocatore di Saviano, in provincia di Napoli, haun premio da 30 mila ...... nel concorso del 28 giugno, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Manoppello, in provincia di Pescara, haun 9 Oro del valore di 50 mila euro. L'ultimo concorso delha ...10eLotto, Emilia-Romagna in festa: a Ravenna vinti 101 mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. L'ultimo concorso, quello di martedì 28 giovedì, ha distribuito premi per ...PESCARA - L’Abruzzo si scopre fortunato con il Lotto: nel concorso del 28 giugno, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Pescara ha centrato ...