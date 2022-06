007 Usa: Mosca può ricorrere all’atomica o ricatti energetici. Putin: “Finlandia e Svezia? Se verranno dispiegate truppe risponderemo” (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo quattro mesi di conflitto, Mosca impiegherà anni per ripristinare le sue forze. E in quel lasso di tempo l’esercito di Vladimir Putin potrebbe “fare affidamento su altri mezzi come i cyberattacchi, i ricatti energetici o le armi nucleari per cercare di gestire e proiettare potere e influenza a livello globale”. A dirlo è la numero uno dell’intelligence Usa, Avril Haines, intervenendo a una conferenza del dipartimento del Commercio. Secondo la direttrice dell’entità federativa – che racchiude 17 agenzie e organizzazioni del governo federale degli Stati Uniti – a questo punto del conflitto le agenzie di intelligence statunitensi vedono tre possibili scenari. Nel primo, il più probabile, si ipotizza il protrarsi della guerra e piccoli progressi – senza un vero e proprio sfondamento del fronte – da parte delle forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo quattro mesi di conflitto,impiegherà anni per ripristinare le sue forze. E in quel lasso di tempo l’esercito di Vladimirpotrebbe “fare affidamento su altri mezzi come i cyberattacchi, io le armi nucleari per cercare di gestire e proiettare potere e influenza a livello globale”. A dirlo è la numero uno dell’intelligence Usa, Avril Haines, intervenendo a una conferenza del dipartimento del Commercio. Secondo la direttrice dell’entità federativa – che racchiude 17 agenzie e organizzazioni del governo federale degli Stati Uniti – a questo punto del conflitto le agenzie di intelligence statunitensi vedono tre possibili scenari. Nel primo, il più probabile, si ipotizza il protrarsi della guerra e piccoli progressi – senza un vero e proprio sfondamento del fronte – da parte delle forze ...

Pubblicità

petergomezblog : Gli 007 Usa: «Mosca userà l’atomica? Possibile». - Dome689 : RT @TgLa7: Si continua a combattere nel #Donbass. Per gli 007 americani, dopo quattro mesi di conflitto, Mosca impiegherà anni a ricostruir… - Lucy_T_Slater : la Repubblica referring to US intelligence as the USA 007s ?? 'Intanto gli 007 Usa lanciano l'allarme: 'Col prolung… - TgLa7 : Si continua a combattere nel #Donbass. Per gli 007 americani, dopo quattro mesi di conflitto, Mosca impiegherà anni… - Alessan19274511 : RT @LICIO15: Ucraina, 007 Usa: 'Possibile che Putin usi armi nucleari'...SE CONTINUATE A ROMPERGLI I KOGLIONI !!! -