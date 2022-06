007 Usa | Mosca potrebbe utilizzare armi nucleari

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ore 9.45 - L'analisi della Cia che parla di guerra lunga Col prolungarsi della guerra in Ucraina è possibile che la Russia usi le. Lo ha detto la numero uno dell'intelligence Usa, Avril Haines, intervenendo ad una conferenza del dipartimento del Commercio. La guerra inoltrenon essere breve ma durare per tutto il 2023

Pubblicità

fattoquotidiano : 007 Usa: Mosca può ricorrere all’atomica o ricatti energetici. Putin: “Finlandia e Svezia? Se verranno dispiegate t… - petergomezblog : Gli 007 Usa: «Mosca userà l’atomica? Possibile». - foyli : RT @repubblica: Putin: 'Risponderemo se la Nato schiera truppe in Svezia e Finlandia'. Gli 007 Usa: 'Pericolo atomica': segui la diretta su… - CordioliMirco : RT @fattoquotidiano: 007 Usa: Mosca può ricorrere all’atomica o ricatti energetici. Putin: “Finlandia e Svezia? Se verranno dispiegate trup… - Balu875651831 : RT @fattoquotidiano: 007 Usa: Mosca può ricorrere all’atomica o ricatti energetici. Putin: “Finlandia e Svezia? Se verranno dispiegate trup… -

Corriere della Sera

Intanto glilanciano l'allarme: "Col prolungarsi della guerra in Ucraina è possibile che la Russia usi le armi nucleari". Lo ha detto la numero uno dell'intelligence, Avril Haines, ...Intelligence: "Guerra durerà a lungo". Putin mantiene l'obiettivo di conquistare la gran parte del territorio dell'Ucraina, ma al momento le forze militari di Mosca sono state talmente indebolite ... Gli 007 Usa: «Mosca userà l’atomica Possibile». Scambio di prigionieri: c’è anche il reggimento Azov Secondo la direttrice dell'intelligence, Avril Haines, nel lasso di tempo necessario per rimettere in sesto le forze belliche è possibile che Mosca "faccia affidamento su altri mezzi". Il presidente r ...Putin condanna le “ambizioni imperiali della Nato”, che “cerca di affermare la sua supremazia attraverso la guerra in Ucraina”, e sull’ingresso nell’Alleanza di Svezia e Finlandia, ora accettate anche ...