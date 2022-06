Zuppa di Porro 29 giugno 2022

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 29 giugno 2022)di. Draghi non vuole Putin al G20 e quello gli risponde. La Turchia accetta i nordici nella Nato: ma và. E qualche giornalista, che so curisoo, che si chieda cosa è successo per farle cambiare idea così repentinametne: qua e là si scrive che hanno acettato trattato di estradizione per curdi. Se così fosse compliementi. Vi ricordate il misssile nel centro commerciale, si scopre che vicino c’era deposito o fabbrica armi. Storia grave, ma forse un po’ diversa da come titolavamo noi. Politica nel pantano: il centrodestra litiga e minzo propone. Bersni vuole l’Ulivo. travaglio ma anche italia oggi sull’irrilevanza centrista. Il domani contro il governo tipeido sul verde, ma tutta europa inizia ad eseerlo: speriamo. Fine del superbonus e inizia la disfida sulla cittadinanza. #rassegnastampa29L'articolo proviene da Nicola ...