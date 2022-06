Zero tasse fino a 26mila euro di reddito: l’UniBg amplia la no-tax area e diventa la migliore in Lombardia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. Era stata già promossa a marzo come l’ateneo con il sistema di contribuzione universitaria migliore della Lombardia, ma l’Università degli Studi di Bergamo non si ferma e abbassa ancora la richiesta di tasse ai propri studenti. È notizia di questi giorni infatti che la no-tax area dell’ateneo bergamasco, ovvero l’esenzione totale dalle tasse, sarà estesa fino a 26 mila euro di reddito a partire dal prossimo anno accademico. Un traguardo importante, fortemente voluto dai rappresentanti degli studenti di Uni+ e realizzato grazie al lavoro della Governance d’ateneo. “Sono state sedute molto costruttive per il futuro dei nostri studenti – ha sottolineato il Rettore Sergio Cavalieri -: l’Ateneo si farà carico delle minori entrate, stimate in circa ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. Era stata già promossa a marzo come l’ateneo con il sistema di contribuzione universitariadella, ma l’Università degli Studi di Bergamo non si ferma e abbassa ancora la richiesta diai propri studenti. È notizia di questi giorni infatti che la no-taxdell’ateneo bergamasco, ovvero l’esenzione totale dalle, sarà estesaa 26 miladia partire dal prossimo anno accademico. Un traguardo importante, fortemente voluto dai rappresentanti degli studenti di Uni+ e realizzato grazie al lavoro della Governance d’ateneo. “Sono state sedute molto costruttive per il futuro dei nostri studenti – ha sottolineato il Rettore Sergio Cavalieri -: l’Ateneo si farà carico delle minori entrate, stimate in circa ...

