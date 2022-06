Zelensky: «Bucha come un film di guerra, ma la realtà fa più paura della fiction» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bucha come un film di guerra. In un’intervista al network Usa Nbc, l’ex attore e presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha paragonato le scene che si osservano oggi a Bucha ad un film di guerra e che infondono sensazioni terrificanti. «È come un film, un film violento sugli effetti della guerra. – ha detto -. Ma poi ci si rende conto che non è un film, che è la realtà, e che la realtà è più terrificante». Quindi ha continuato: «C’è meno sangue che nei film di Tarantino, e meno sparatorie che in quelli di Spielberg. C’era silenzio, tutto era distrutto, persone morte, equipaggiamento militare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022)undi. In un’intervista al network Usa Nbc, l’ex attore e presidente dell’Ucraina Volodymyrha paragonato le scene che si osservano oggi aad undie che infondono sensazioni terrificanti. «Èun, unviolento sugli effetti. – ha detto -. Ma poi ci si rende conto che non è un, che è la, e che laè più terrificante». Quindi ha continuato: «C’è meno sangue che neidi Tarantino, e meno sparatorie che in quelli di Spielberg. C’era silenzio, tutto era distrutto, persone morte, equipaggiamento militare ...

