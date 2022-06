Zelensky a Nato | questa guerra deciderà il futuro ordine mondiale

(Di mercoledì 29 giugno 2022) "non è solo unadella Russia contro l'Ucrainaè unaper il diritto di dettare le condizioni in Europa Per decidere come sarà il". Lo ha detto il ...

Pubblicità

Corriere : «Svezia e Finlandia nella Nato», accordo raggiunto. Sì anche dalla Turchia. Zelensky: 2.800 missili russi lanciati… - Eric57017912 : DRAGHI povertà, NATO guerra, USA pandemie. #ZELENSKY #NAZISMO #UCRAINA #NATO #GUERRA #USA #UE #DITTATURA #DRAGHI… - grecale66 : RT @Eric57017912: DRAGHI povertà, NATO guerra, USA pandemie. #ZELENSKY #NAZISMO #UCRAINA #NATO #GUERRA #USA #UE #DITTATURA #DRAGHI #FASCIS… - smilypapiking : RT @Gianl1974: Questa guerra può essere vinta solo sul campo di battaglia e dobbiamo continuare a sostenere il presidente Zelensky e il pop… - Eric57017912 : RT @Eric57017912: DRAGHI povertà, NATO guerra, USA pandemie. #ZELENSKY #NAZISMO #UCRAINA #NATO #GUERRA #USA #UE #DITTATURA #DRAGHI #FASCIS… -

Lo ha detto il presidente dell'Ucrainaparlando in collegamento durante il verticea Madrid."Ecco perché è assolutamente necessario sostenere l'Ucraina in questo momento con armi, fondi ..."Accogliamo con calore la partecipazione del presidente ucraino, Volodymyr, al vertice" e "siamo solidali con il governo e il popolo ucraini nella loro eroica difesa del Paese". "...Milano, 29 giu. (askanews) - 'Questa non è solo una guerra della Russia contro l'Ucraina questa è una guerra per il diritto di dettare le ...Il presidente ucraino, intervenuto al summit di Madrid, ha ribadito la necessità di ulteriori armi Nato per resistere.