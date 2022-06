Zaniolo pizzicato con una bella e misteriosa mora in barca Lo scoop e le foto da urlo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Cosa ci fa Nicolòcon una ragazzain alto mare? Adesso loè firmato da Alfonso Signorini, che su "Chi"grafa il calciatore della Roma alle prese con la hair-stylist di nome Kejdis. Al momento non si sa se si tratta di un amore segreto oppure altro, ma la cosa certa è checosì felice non lo si vedeva da tempo. Troppo tempo. Potrebbe essere la storia di un grande amore.per anni ha vestito i panni del "tombeur de femmes", ma è anche un papà molto attento da sempre alla ricerca della privacy: poche, scarse,in giro. Fino all'arrivo dei paparazzi di Signorini. Adessoè in vacanza su uno yacht, dove marca stretto le curve di una donna ancoraper molti giornalisti. ...