Pubblicità

GoalItalia : La Juve fa sul serio per Zaniolo: offerto Arthur alla Roma ?? I giallorossi lo valutano 50 milioni di euro ?? [?… - Gazzetta_it : Juve, l'operazione Zaniolo prende forma: ecco i baby talenti che potrebbero andare alla Roma - carlolaudisa : C’e’ una syrada per #Zaniolo alla #Juve. E il Milan cosa fa? La Roma aspetta offerte… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juve-Zaniolo, pronta una nuova offerta alla Roma: le cifre - - Pall_Gonfiato : Zaniolo alla Juventus: crollano le quote dei bookmakers. Affare vicino? -

...Sport / Calcio / Roma / Tiago Pinto / foto Image Sport Il Corriere dello Sport dedica un pezzo... Ora Pinto si trova a dover gestire lo spinoso casoe 11 esuberi da piazzare.E già in passato, per non dire in ogni sessione di mercato,e Juventus sono stati ...Roma interessa un altro Nicolò, ovvero Fagioli (discorsi aperti per il rinnovo con Allegri che ...Il 22 giallorosso ha pubblicato una story su Instagram che sta facendo discutere i tifosi romanisti (e non solo) Nicolò Zaniolo è un nome molto caldo per questa sessione estiva di calciomercato. Il n ...Juve, Zaniolo si avvicina - Le strade della Juventus e di Nicolò Zaniolo si stanno avvicinando sempre più con il passare dei giorni. Secondo quanto ...