WWE: Presa Valerie Loureda, promessa MMA definita "la nuova Paige Van Zant" (Di mercoledì 29 giugno 2022) La WWE ha ingaggiato ufficialmente la promessa delle MMA Valerie Loureda. Marc Raimondi di ESPN ha riportato per primo la notizia, scrivendo che la ragazza si presenterà al WWE Performance Center il 19 luglio. Nonostante il suo passaggio alla WWE, sarà ancora sotto contratto con Bellator. Raimondi ha anche intervistato Loureda che ha così rilasciato la sua prima intervista da wrestler: "Sono un'intrattenitrice", ha detto Loureda. "Amo il glamour. Amo la produzione, amo la narrazione. E quando ho visto la WWE, ho capito che questo è tutto ciò che so fare bene in un unico posto. Non solo, ma ho visto l'opportunità di essere la prima donna cubano-americana a diventare una superstar della WWE". Valerie Loureda ha fatto un provino alla fine aprile dopo aver

