(Di mercoledì 29 giugno 2022) ‘Veni, Vidi,’, anche questa settimanaha messo in scena una prestazione dominante.ha affrontato e sconfittonel corso dell’ultimo episodio di NXT 2.0, ecco le immagini dell’incontro. Seconda vittoria consecutiva perIl ‘fu’ Fabian Aichner ha debuttato in ring con il nuovo personaggio dinel corso dell’episodio di NXT 2.0 di due settimane fa. In quell’occasioneebbe lasu Guru Raaj e mostrò sprazzi delle sue immense doti in ring. Anche questa settimana l’esito è stato lo stesso,ha sconfitto senza troppi problemi ...

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Giovanni Vinci continua la sua ascesa, l’italiano ha la meglio su Ikemen Jiro - - WONF4W : #WWENXT live results: Giovanni Vinci vs. Ikemen Jiro - Alvin43719448 : @WWE @WWENXT @VinciWWE Giovanni Vinci vs Claudio - wweamerica_ : Giovanni Vinci???? derrota a Ikemen Jiro. #GiovanniVinci #IkemenJiro #WWENXT #wwe #wrestling - pro_saiyan : Giovanni Vinci wins #WWE #NXT #WWENXT -

C'e' una nuova Superstar aNXT 2.0. Fabian Aichner e' ormai un lontano ricordo, perche' il nostro connazionale adesso si chiamaVinci. Dopo diversi promo mandati in onda nelle scorse puntate di NXT 2.0, l'atleta ...C'è una nuova Superstar aNXT 2.0. Fabian Aichner è ormai un lontano ricordo, perché il nostro connazionale ora si chiamaVinci. Dopo diversi promo mandati in onda nelle scorse puntate di NXT 2.0, l'atleta ... La WWE torna in scena questa notte con un nuovo episodio di NXT ... la preview dell'episodio sul sito ufficiale della compagnia cita quanto segue. Ikemen Jiro affronterà Giovanni Vinci per quella che ...C'è una nuova Superstar a WWE NXT 2.0. Fabian Aichner è ormai un lontano ricordo, perché il nostro connazionale ora si chiama Giovanni Vinci. Dopo diversi promo mandati in onda nelle scorse ...