Woody Allen, il prossimo film sarà l'ultimo? - Magazine - quotidiano.net (Di mercoledì 29 giugno 2022) Woody Allen Parlando insieme all'attore Alec Baldwin, nel corso di un'intervista su Instagram, Woody Allen ha detto che in autunno tornerà a girare un film, con location a Parigi. Ma ha anche aggiunto ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022)Parlando insieme all'attore Alec Baldwin, nel corso di un'intervista su Instagram,ha detto che in autunno tornerà a girare un, con location a Parigi. Ma ha anche aggiunto ...

