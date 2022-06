Wimbledon, la tennista Kalilina userà i soldi vinti per aiutare la sua famiglia in Ucraina (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giocare almeno una volta a Wimbledon è il sogno che ogni tennista ha fin da bambino. Sogno realizzato dalla tennista Ucraina Anhelina Kalinina che ha deciso, dopo aver battuto Anna Bondar per 4-6, 6-2, 6-4, di donare le 78.000 sterline vinte, alla sua famiglia per aiutarla a ricostruire la loro casa in Ucraina bombardata dalle forze russe. La tennista Kalinina ha deciso di donare le 78.000 sterline vinte alla sua famiglia in Ucraina“Non sto soltanto aiutando la mia famiglia”: la determinazione della tennista “È difficile concentrarsi, ma per me conta se vinco o se perdo”, ha detto, dopo aver organizzato una partita con un’altra giocatrice Ucraina, Lesia Tsurenko. “Non sto solo aiutando ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Giocare almeno una volta aè il sogno che ogniha fin da bambino. Sogno realizzato dallaAnhelina Kalinina che ha deciso, dopo aver battuto Anna Bondar per 4-6, 6-2, 6-4, di donare le 78.000 sterline vinte, alla suaper aiutarla a ricostruire la loro casa inbombardata dalle forze russe. LaKalinina ha deciso di donare le 78.000 sterline vinte alla suain“Non sto soltanto aiutando la mia”: la determinazione della“È difficile concentrarsi, ma per me conta se vinco o se perdo”, ha detto, dopo aver organizzato una partita con un’altra giocatrice, Lesia Tsurenko. “Non sto solo aiutando ...

