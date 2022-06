Wimbledon 2022, inizia il secondo turno. Djokovic con Kokkinakis, Alcaraz col grattacapo Griekspoor. Italia con Sinner-Ymer e Cocciaretto-Begu (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è chiuso il primo turno di Wimbledon 2022, con qualche vittima illustre, tra ko in campo (Hubert Hurkacz e Felix Auger-Aliassime) e chi è stato escluso dalla corsa a causa a causa del Covid-19 (Matteo Berrettini e Marin Cilic). Ma il tennis non si ferma, continuando per la sua strada per conoscere i prossimi campioni dell’All England Club. L’Italia avrà due armi da giocare. Jannik Sinner, reduce dal suo primo successo sull’erba, avrà contro Mikael Ymer, avversario già battuto in passato, tra cui una volta al Roland Garros dello scorso anno. Un avversario già conosciuto, anche in ottica tre set su cinque, con cui non avrebbe problematiche su un’altra superficie. Sul campo 15 invece vedremo Elisabetta Cocciaretto che affronterà Irina Begu: la rumena ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Si è chiuso il primodi, con qualche vittima illustre, tra ko in campo (Hubert Hurkacz e Felix Auger-Aliassime) e chi è stato escluso dalla corsa a causa a causa del Covid-19 (Matteo Berrettini e Marin Cilic). Ma il tennis non si ferma, continuando per la sua strada per conoscere i prossimi campioni dell’All England Club. L’avrà due armi da giocare. Jannik, reduce dal suo primo successo sull’erba, avrà contro Mikael, avversario già battuto in passato, tra cui una volta al Roland Garros dello scorso anno. Un avversario già conosciuto, anche in ottica tre set su cinque, con cui non avrebbe problematiche su un’altra superficie. Sul campo 15 invece vedremo Elisabettache affronterà Irina: la rumena ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - SkySport : Tennis, Matteo Berrettini positivo al Covid: salta Wimbledon #SkySport #Wimbledon #Berrettini - MammaFrancy : RT @Eurosport_IT: Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - disinformate_it : RT @repubblica: Wimbledon, il tampone non era obbligatorio: Berrettini rinuncia al torneo, scopre di essere positivo con un test che ha vol… -