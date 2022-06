Wimbledon 2022, i risultati del 29 giugno: Djokovic e Alcaraz al terzo turno, si ferma Ruud (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontri a Wimbledon, validi per il secondo turno della parte alta del tabellone del singolare maschile. Tanti i match di un certo livello con protagonisti importanti. In casa Italia si può sorridere per la prima qualificazione al terzo turno in carriera dei Championships di Jannik Sinner. L’altoatesino (n.13 del ranking) ha sconfitto in quattro set lo svedese Mikael Ymer (n.88 del mondo) per 6-4 6-3 5-7 6-2. Al prossimo round Jannik è atteso dalla sfida con il vincente del confronto tra l’americano John Isner e lo scozzese Andy Murray: la partita è stata interrotta sullo score di 6-4 7-6 (4) 6-7 (3) 4-2 in favore di Long John. Missione compiuta per Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo (n.3 del mondo) si è sbarazzato in tre set ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ calato il sipario su una nuova giornata di incontri a, validi per il secondodella parte alta del tabellone del singolare maschile. Tanti i match di un certo livello con protagonisti importanti. In casa Italia si può sorridere per la prima qualificazione alin carriera dei Championships di Jannik Sinner. L’altoatesino (n.13 del ranking) ha sconfitto in quattro set lo svedese Mikael Ymer (n.88 del mondo) per 6-4 6-3 5-7 6-2. Al prossimo round Jannik è atteso dalla sfida con il vincente del confronto tra l’americano John Isner e lo scozzese Andy Murray: la partita è stata interrotta sullo score di 6-4 7-6 (4) 6-7 (3) 4-2 in favore di Long John. Missione compiuta per Novake Carlos. Il serbo (n.3 del mondo) si è sbarazzato in tre set ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - repubblica : Wimbledon, il tampone non era obbligatorio: Berrettini rinuncia al torneo, scopre di essere positivo con un test ch… - Alenize82 : RT @Ladal17: Ecco a voi le pillole del Day 3 di #Wimbledon 'In questo mondo di eroi, nessuno vuole essere Casper' Per vostra fortuna do… - SpazioTennis : RT @Ladal17: Ecco a voi le pillole del Day 3 di #Wimbledon 'In questo mondo di eroi, nessuno vuole essere Casper' Per vostra fortuna do… -