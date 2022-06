Wimbledon 2022, Djokovic al terzo turno. Humbert vince 'senza racchette' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Londra, 29 giu. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novak Djokovic avanza agevolmente al 3° turno del tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2022, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in poco più di due ore. Nella terza giornata del torneo spicca l'exploit di Ugo Humbert. Prima del match di secondo turno a Wimbledon contro Casper Ruud, numero 6 del mondo e terza testa di serie, il francese, numero 112 del ranking Atp, entra in campo con la sacca, ma al momento di aprirla, si accorge di non avere con sé le racchette. Chiesto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Londra, 29 giu. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novakavanza agevolmente al 3°del tabellone del singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Club. Il serbo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 79 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 in poco più di due ore. Nella terza giornata del torneo spicca l'exploit di Ugo. Prima del match di secondocontro Casper Ruud, numero 6 del mondo e terza testa di serie, il francese, numero 112 del ranking Atp, entra in campo con la sacca, ma al momento di aprirla, si accorge di non avere con sé le. Chiesto ...

