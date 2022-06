VNL 2022 | Mazzanti | “Vittoria faticosa | ci siamo complicati la vita”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) “Abbiamo vinto una partitanonriusciti ad essere i soliti ed anche al servizio non abbiamo fatto bene“. Lo ha detto il ct dell’Italvolley femminile Davidedopo laper 3-1 sulla Polonia nel primo match della fase di Sofia (Bulgaria) della Volley Nations League. “Anche nella fase break nonstati quelli che eravamo stati in Brasile – spiega – Cilanon riuscendo a giocare buoni contrattacchi. Era importante però vincere ed ora sarà altrettanto importante lavorare bene nei giorni che ci separano dalle Finals perché oggi nonstate la squadra che vogliamo e per fare questo sarò essenziale accumulare consapevolezza di ciò chee ...

Federvolley : #VolleyballNationsLeague Gli azzurri?? lottano, ma cedono 2-3 al Giappone???? ( @JPN_Volleyball ). Tutto sul match… - sportface2016 : #VNL2022, #Mazzanti: 'Vittoria faticosa, ci siamo complicati la vita' - infoitsport : LIVE – Italia-Polonia 2-1 (25-27, 25-20, 28-26, 7-6): VNL femminile 2022 volley in DIRETTA - iVolleymagazine : Pallavolo VNL F - Egonu: 'Abbiamo faticato un po', verso la fine della partita siamo riuscite ad ingranare' - iVolleymagazine : Pallavolo VNL F - Gennari: 'Non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma bisognava rompere il ghiaccio' -

...IN RIMONTA! L' Italia è scesa in campo contro la Polonia per la sfida Volley Nations League. ... Diretta/ Italia Cina (risultato finale 3 - 0): sesta vittoria per gli azzurri! () A brillare, tra ...In Aggiornamento: In Aggiornamento Sofia (Bulgaria). Prosegue la striscia vincente in Volleyball Nations League dell'Italia. Dopo il poker di successi di Brasilia, le azzurre del CT Davide Mazzanti ...Per Paola Egonu “era molto importante raggiungere questa vittoria – ha dichiarato l’opposto azzurra – anche se va detto che abbiamo un po’ faticato. Sono comunque felice che nel finale del match siamo ...Gli highlights e le azioni salienti di Italia-Polonia, match della Week 3 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Mazzanti soffrono ma ottengono un successo per 3-1 (25-27, 25- ...