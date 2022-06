VIDEO Inter: folla in delirio per Lukaku: il saluto dalla finestra del Coni (Di mercoledì 29 giugno 2022) La giornata di Romelu Lukaku si è tinta di attimo in attimo di nerazzurro, ma il momento di massima esplosione è arrivato senza... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) La giornata di Romelusi è tinta di attimo in attimo di nerazzurro, ma il momento di massima esplosione è arrivato senza...

Pubblicità

Inter : Testa o cuore? Cuore in campo e testa per buttare la palla in porta ???? In questa stagione ben 19 gol di testa, ne… - SimoneTogna : I tifosi dell’#inter acclamano #lukaku e fanno poi partire il coro: “chi non salta rossonero è” #LukakuDay - TuttoMercatoWeb : #Inter, #Marotta: '#Lukaku? Penso arrivi stasera' ?? @dariomarchetti7 - MarisciaFox : RT @marifcinter: #Inter, l’accoglienza dei tifosi all’arrivo di #Lukaku al Coni - MarisciaFox : RT @marifcinter: Il saluto di #Lukaku ai tifosi dell'#Inter sotto la sede milanese del Coni ???? -