Video- Il PSG presenta le nuove maglie: manca il top player, indizio di mercato? (Di mercoledì 29 giugno 2022) La squadra francese ha appena presentato le nuove divise che vedremo in campo nella stagione 2022/23. Ancora una volta il club parigino si è affidato alla esperienza di Nike, che fornisce sempre prodotti di un alto livello qualitativo. Per la prima volta invece, gli sponsor partner ufficiali QuatarAirways e Goatapp sulla divisa della prima squadra. Découvrez notre nouveau ??????? ???????? @nikefootball pour la saison 22/23 Pour la première fois, nos partenaires @QatarAirways et @goatapp font leur apparition sur la tenue de l'équipe première.#????????????— Paris Saint-Germain (@PSG inside) June 29, 2022 Un fattore però non è passato per niente inosservato agli occhi dei tifosi e degli addetti ai lavori: nella presentazione delle nuove divise non è presente Neymar Jr. indizio di ...

