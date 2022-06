VIDEO | Colpo Lazio: nuovo rinforzo dalla SERIE A! (Di mercoledì 29 giugno 2022) I biancocelesti si muovono per il mercato in entrata: direttamente dall’Hellas Verona arriva il giovanissimo Matteo Cancellieri, pronto ad accasarsi appunto alla Lazio. Sembra infatti che, nelle ultime ore, la pista che porta all’attaccante classe 2002 si sia fatta sempre più gommata, e che i capitolini abbiano affondato il Colpo. Le conferme sul corretto completamento dell’affare arrivano da Sky: il Sassuolo, che nella giornata di ieri aveva formulato un’offerta da 6 milioni, è stata beffata dalla Lazio, che di milioni ne ha offerti 7 più 1,5 di bonus, bruciando così i neroverdi nella corsa all’ex Roma. La Lazio diventa quindi la nuova avventura di Cancellieri, pronto forse al grande salto di qualità nella massima SERIE. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 giugno 2022) I biancocelesti si muovono per il mercato in entrata: direttamente dall’Hellas Verona arriva il giovanissimo Matteo Cancellieri, pronto ad accasarsi appunto alla. Sembra infatti che, nelle ultime ore, la pista che porta all’attaccante classe 2002 si sia fatta sempre più gommata, e che i capitolini abbiano affondato il. Le conferme sul corretto completamento dell’affare arrivano da Sky: il Sassuolo, che nella giornata di ieri aveva formulato un’offerta da 6 milioni, è stata beffata, che di milioni ne ha offerti 7 più 1,5 di bonus, bruciando così i neroverdi nella corsa all’ex Roma. Ladiventa quindi la nuova avventura di Cancellieri, pronto forse al grande salto di qualità nella massima. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY IL NOSTRO SITO: ...

