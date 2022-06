Pubblicità

LA NAZIONE

Ladei servizi(Pisa), 29 giugno 2022 - Nuovi servizi e nuove attività socio - assistenziali nel distretto socio - sanitario di via dei Mezzi a, vari, numerosi, ......per i quali sono stati ottenuti finanziamenti in tale contesto (il termine delladei ... San Marco, Via Torino, Calci,) I servizi offerti saranno garantiti, rafforzati o ... Vicopisano, presentazione dei nuovi servizi e delle nuove attività socio-assistenziali Saranno realizzati nel distretto socio-sanitario di Vicopisano alcuni a partire dal mese di luglio altri a partire dal mese di settembre ...