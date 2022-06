Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 29 GIUGNOORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALANDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E APPIA. SEMPRE SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CERASETI VERSO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA. INFINE, PER CHI È IN VIAGGIO SULLA LITORANEA SI RALLENTA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLARICORDIAMO CHE SULLA SALARIA PROSEGUONO FINO AL 30 GIUGNO LE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DAL KM 98 E 600 AL KM 98 E ...