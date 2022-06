Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 29 GIUGNOORE 08.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON SAN PIETRO E PAOLO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE PRESTARE ATTENZIONE PER MANIFESTANTI NON AUTORIZZATI SULLA COMPLANARE DELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA PISANA CODE TRA LAURENTINA E PONTINA NELLE DUE CARREGGIATE MA QUI PER TRAFFICO INTENSO PER IMMISSIONE SULLA VIA PONTINA VERSO LATINA PER CHI VIAGGIA SULLA DIRAMAZIONESUD SEGNALATO UN INCIDENTE AL CASELLO DELL USCITA SAN CESAREO CON DISAGI NELLE DUE DIREZIONI SPOSTIAMOCI A NORD DELLA CAPITALE ALTRE CODE SEGNALATE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO PER CHI VIAGGIA VERSO LADISPOLI MENTRE A SUD PRIMI RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ...