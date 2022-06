Via libera allo Sport in Costituzione: arriva il Sì del Senato. Adesso il testo torna a Montecitorio per l’ok definitivo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lo Sport entrerà nella Carta costituzionale. Verrà introdotto, infatti, un nuovo comma all’articolo 33 della Costituzione proprio per riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività Sportiva. Il Senato ha approvato, in seconda deliberazione, il decreto costituzionale per portare lo Sport in Costituzione con 195 voti favorevoli, 12 astenuti e 5 contrari. Dopo l’ok di palazzo Madama il provvedimento tornerà a Montecitorio per l’ok definitivo. Poiché si tratta di un ddl di modifica costituzionale sono necessarie, infatti, due deliberazioni per ciascun ramo del Parlamento e la maggioranza assoluta. Intanto al Senato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Loentrerà nella Carta costituzionale. Verrà introdotto, infatti, un nuovo comma all’articolo 33 dellaproprio per riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivitàiva. Ilha approvato, in seconda dezione, il decreto costituzionale per portare loincon 195 voti favorevoli, 12 astenuti e 5 contrari. Dopodi palazzo Madama il provvedimento tornerà aper. Poiché si tratta di un ddl di modifica costituzionale sono necessarie, infatti, due dezioni per ciascun ramo del Parlamento e la maggioranza assoluta. Intanto al...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione Affari costituzionali della Camera alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla bas… - repubblica : Arriva il via libera di Erdogan. Svezia e Finlandia nella Nato - Agenzia_Ansa : Stop a motori endotermici dal 2035, via libera dai ministri dell'Ambiente Ue. Timmermans: 'Il futuro è elettrico, i… - SalaLettura : RT @Alberto63Al: Getta via i vestiti, i connotati, i ritratti; non ti voglio così, travestita da altra, figlia sempre di qualcosa. Ti vogli… - Noiconsalvini : ? ++ NOVITÀ NEL CODICE DELLA STRADA: VIA LIBERA AI MEZZI PER DISABILI SULLE PISTE CICLABILI ++… -