Vertice Nato Madrid, l'arrivo dei leader (Di mercoledì 29 giugno 2022) I leader dei vari paesi membri arrivano al Vertice della Nato a Madrid, mentre l'alleanza cerca di rinnovare le sue difese in un Vertice domiNato dal tema dalla guerra in Ucraina. Si discutera' ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Idei vari paesi membri arrivano aldella, mentre l'alleanza cerca di rinnovare le sue difese in undomidal tema dalla guerra in Ucraina. Si discutera' ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - fahrettinaltun : “Türkiye e l'Italia, come due Paesi mediterranei della NATO affrontano problemi simili e ci sono molte aree di coop… - ItalyMFA : Da oggi a giovedì, il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale @luigidimaio accompagnerà il Presid… - petergomezblog : Biden al vertice Nato: “Gli Usa aumenteranno le difese in Europa, forze aeree aggiuntive in Italia e Germania”. Mos… - P_M_1960 : Biden, più Nato, rafforzeremo le basi in Germania e in Italia. Il presidente Usa apre il vertice dell'Alleanza a Ma… -