Vertice Nato a Madrid, Biden: 'Più forze militari Usa in Italia ed Europa' - Esteri - quotidiano.net (Di mercoledì 29 giugno 2022) Joe Biden e Jens Stoltenberg al Vertice Nato di Madrid Madrid (Spagna), 29 giugno 2022 - Si è aperto oggi a Madrid il Vertice Nato . L'appuntamento nella capitale spagnola è già stato ribattezzato già ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Joee Jens Stoltenberg aldi(Spagna), 29 giugno 2022 - Si è aperto oggi ail. L'appuntamento nella capitale spagnola è già stato ribattezzato già ...

Pubblicità

fahrettinaltun : “Türkiye e l'Italia, come due Paesi mediterranei della NATO affrontano problemi simili e ci sono molte aree di coop… - Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - ItalyMFA : Da oggi a giovedì, il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale @luigidimaio accompagnerà il Presid… - LatrBerserkr : RT @1972book: Domani vertice Nato a Madrid. Giornata specialmente pericolosa per i civili ucraini. #RussiaTerroristState - Profilo3Marco : RT @agorarai: Dal vertice Nato a Madrid un cambio epocale: gli ultimi aggiornamenti dal moviolone di Sara Mariani. #Agorarai @saracesto htt… -