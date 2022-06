Veronica Atitsogbe | “Sono l’esempio di quanto la società italiana si sia trasformata”

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) “lampante dilasi siamentre la legge sulla cittadinanza resta ferma a trent’anni fa”:sente il vento del cambiamento nella sua Verona, roccaforte del centrosinistra ora amministrata da un sindaco progressista come Damiano Tommasi. Lei, 28enne con i genitori originari del Togo, è risultata la più votata nella lista dell’ex presidente dell’Assocalciatori, ed è la primadi seconda generazione a sedere nel Consiglio comunale scaligero. “L’aria è stata ed è pesante – racconta in un’intervista a La Stampa parlando di come è stato per lei crescere a Verona – ma non è solo la città di destra che tutti pensano. C’è anche un’altra faccia di Verona, fatta di giovani ...