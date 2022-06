Vacanze in Sardegna con la famiglia: raddoppiano le offerte per i traghetti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sole e mare oppure percorsi di trekking in montagna? Costa o interno? Bagno nell’azzurro cristallino o viaggio alla scoperta di antiche civiltà? In Sardegna sembra esserci l’imbarazzo della scelta per una... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sole e mare oppure percorsi di trekking in montagna? Costa o interno? Bagno nell’azzurro cristallino o viaggio alla scoperta di antiche civiltà? Insembra esserci l’imbarazzo della scelta per una...

Pubblicità

telodogratis : Vacanze in Sardegna con la famiglia: raddoppiano le offerte per i traghetti - ANGELOCARLUCCl : Per le vacanze estive sono indeciso tra il farmi una settimana in un 5 stelle in Sardegna o mangiare una pizza da Briatore. Consigli? - xboxnuraghi : RT @SardegnaCasa2: Spiaggia Poltu Di Li Cogghj conosciuta anche come Spiaggia del Principe #sardegna #mare #estate #spiaggia #vacanze #sum… - MahmoodStories : Amore mio stupendoo?? Goditi queste vacanze nella tua amata Sardegna! Vai al mare e divertiti tu che puoi???? Ti amo… - mari_an98 : @CristinaShonny Le mie vacanze in Sardegna preferite: Porto Pino e Costa Rei?? -