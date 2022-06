Usa, dopo la decisione della Corte Suprema sull’aborto Amazon impone restrizioni alle vendite di pillole del giorno dopo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Amazon limiterà le consegne delle pillole del giorno dopo a non più di tre a settimana. La decisione del gigante dell’e-commerce mirerebbe a prevenire la carenza del farmaco in seguito alla decisione della Corte Suprema sul diritto all’aborto. Amazon allunga così l’elenco dei commercianti che questa settimana hanno introdotto limiti all’acquisto dei contraccettivi da banco. I due colossi farmaceutici americani Rite Aid e CVS avevano inizialmente detto a Business Insider che avrebbero venduto non più di tre pillole a cliente, anche se il 28 giugno CVS ha fatto dietrofront, spiegando che le vendite «sono ritornate alla normalità» e che avrebbe dunque revocato il limite ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022)limiterà le consegne delledela non più di tre a settimana. Ladel gigante dell’e-commerce mirerebbe a prevenire la carenza del farmaco in seguito allasul diritto all’aborto.allunga così l’elenco dei commercianti che questa settimana hanno introdotto limiti all’acquisto dei contraccettivi da banco. I due colossi farmaceutici americani Rite Aid e CVS avevano inizialmente detto a Business Insider che avrebbero venduto non più di trea cliente, anche se il 28 giugno CVS ha fatto dietrofront, spiegando che le«sono ritornate alla normalità» e che avrebbe dunque revocato il limite ...

