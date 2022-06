Università Macerata, John Francis McCourt è il nuovo rettore: battuta la prof Spigarelli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Macerata - L' Università di Macerata ha eletto il nuovo rettore per il sessennio 2022 - 2028 che succederà a Francesco Adornato. La vittoria è andata a John Francis McCourt , professore di letteratura ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 29 giugno 2022)- L'diha eletto ilper il sessennio 2022 - 2028 che succederà a Francesco Adornato. La vittoria è andata aessore di letteratura ...

Pubblicità

91lstv : @onlythesxwalls qua da me, a Macerata comunque prenditi tutto il tempo che ti serve, nessuno ti mette fretta perché… - BergamoeC : RT @mariobianchi18: Il #24giugno 1940 è nato #VittorioStoraro. Grande direttore della fotografia, vincitore di 3 Oscar: Apocalypse Now, Red… - mariobianchi18 : Il #24giugno 1940 è nato #VittorioStoraro. Grande direttore della fotografia, vincitore di 3 Oscar: Apocalypse Now,… - EnricoTerrinoni : RT @mccourtitaly: Manca una settimana al voto per il nuovo rettore dell'Università di Macerata @UniMC. Ecco una mia intervista con il giorn… - mccourtitaly : 'Università e condivisione: ecco le nostre idee' -