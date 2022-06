Unione Europea | c’è l’intesa | stop ai motori a combustione entro il 2035

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Consiglio dei ministri Ue dell’Ambiente ha annunciato nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 giugno di aver raggiuntosul pacchetto di misure green “Fit for 55” per il clima. Un pacchetto che prevede tra l’altro la riduzione del 100% delle emissioni di Co2ilper auto e furgoni nuovi: di fatto si tratta delloalla vendita di vetture a benzina e dieselquella data. L’accordo mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici del continente, in particolare la neutralità del carbonioil 2050. Su richiesta di Paesi tra cui Germania e Italia, l’Ue-27 ha anche convenuto di considerare un futuro via libera per l’uso di tecnologie alternative come carburanti sintetici o ibridi plug-in se capaci di raggiungere la completa eliminazione delle ...