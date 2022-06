Una Vita anticipazioni: la resa dei conti tra Genoveva e Aurelio, vendette incrociate pesantissime (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Una Vita Genoveva e Aurelio saranno l’una contro l’altro in un atroce faccia a faccia. Cosa accadrà? Aurelio, Una Vita (Rtve.es screenshot)Le anticipazioni di Una Vita ci svelano che Genoveva Salmeron e Aurelio Quesada arriveranno alla resa dei conti finali. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap spagnola, che va in onda tutti i giorni dopo il consueto appuntamento con Beautiful su Canale 5. Genoveva Salmeron e Aurelio Quesada sono diventati i nuovi protagonisti di Una Vita. I due sono entrambe persone senza scrupoli e per raggiungere i loro obiettivi non si fermeranno davanti a nulla. La dark lady ha trovato pane per i ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Unasaranno l’una contro l’altro in un atroce faccia a faccia. Cosa accadrà?, Una(Rtve.es screenshot)Ledi Unaci svelano cheSalmeron eQuesada arriveranno alladeifinali. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap spagnola, che va in onda tutti i giorni dopo il consueto appuntamento con Beautiful su Canale 5.Salmeron eQuesada sono diventati i nuovi protagonisti di Una. I due sono entrambe persone senza scrupoli e per raggiungere i loro obiettivi non si fermeranno davanti a nulla. La dark lady ha trovato pane per i ...

